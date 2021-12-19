Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

В Сирии продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинции Алеппо. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование по маршрутам Аджами - Каракозак и обратно, Аджами - Мембидж и обратно, Метрас - Кеклик - Фаукани и обратно; в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Матаб и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно.

Кроме того, российские военнослужащие провели патрулирование в провинции Дейр-Эз-Зор по маршруту Хатла - Сальхиях и обратно.

Ранее истребители F-16 Военно-воздушных сил Израиля нанесли удар в районе аэропорта Дамаска восемью крылатыми ракетами. В результате инцидента погиб один человек и был поврежден склад.



Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.