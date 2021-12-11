Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная»

В Кемеровской области в медучреждениях остаются двое пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная», еще 81 человек находится на амбулаторном лечении. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев.





«В стационарах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести и один шахтер в состоянии легкой степени», - говорится в сообщении в Telegram.

Он добавил, что горноспасатели ВГСЧ МЧС России продолжают повторное обследование горных выработок на шахте «Листвяжная». Параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок. Работы ведутся круглосуточно.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, пострадали 99. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана. Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел. По числу жертв трагедия стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет.

Ранее сообщалось, что экстренные службы подняли на поверхность 13 тел людей, погибших в результате аварии на кузбасской шахте. Сообщалось, что работы по поиску горняков, а также ревизии оборудования на месте ЧП производятся в круглосуточном режиме.