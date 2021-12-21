Служебный автомобиль губернатора Кузбасса попал в ДТП

Правительство Кемеровской области сообщило, что служебный автомобиль губернатора региона Сергея Цивилева попал в аварию на трассе Кемерово - Новокузнецк. Отмечается, что Цивилев на машине отправился на встречу с семьями погибших в трагедии на шахте «Листвяжная».

«Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в городе Прокопьевск. Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении пресс-службы региональной администрации.

Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте происшествия работает скорая медицинская помощь.

Трагедия на шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек и еще 99 пострадали, произошла 25 ноября. Ее причиной, по предварительным данным, стал взрыв метана. Эта авария стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет.