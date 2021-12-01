Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В НАТО рассказали об условиях поддержки Украины

Виктория Ивашечкина
17:16 01.12.2021
По словам генсека НАТО, Киеву необходимо уметь различать партнеров и членов альянса.
В НАТО рассказали об условиях поддержки Украины
© Фото: nato.int
Читайте нас на:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Украина, несмотря на то что является ценным партнером альянса, может рассчитывать лишь на поддержку организации, но не на «гарантии безопасности и коллективную оборону». По словам генсека, украинской стороне необходимо «различать партнеров и членов альянса».

«Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь в случае угрозы идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Беседа состоялась «на полях» встречи стран - членов НАТО в Риге.

В разговоре Блинкена с Хайко Маасом, Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс были затронуты темы ситуации вокруг Украины и ядерной программы Ирана. 

Также несколькими днями ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс проводит самое значительное расширение общей системы обороны со времен холодной войны.

По его словам, боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Столтенберг подчеркнул, что альянс усилил свое присутствие как на море, так и в воздухе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:37 Спорт
Суд запретил 20 фанатам ЦСКА посещать футбольные матчи на протяжении двух лет
14:55 В стране и мире
Видео
В Москве простились с Александром Градским
13:38 В стране и мире
В Кремле раскрыли дату и место проведения большой пресс-конференции Путина
12:45 Армия
Видео
Шойгу объявил 29 и 30 декабря днями отдыха в Вооруженных силах РФ
11:59 Армия
Видео
Броня и скорострельность: в ЦВО сформирована первая штатная рота на «Терминаторах»
Популярное
В ПФР назвали три категории россиян, которым увеличат пенсии
Видео
Загадочная вспышка в небе над Альметьевском попала на видео
Видео
Джон Сноу из Дагестана: россиянин объяснил, почему скрывал свое участие в съемках «Игры престолов»
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Назван идеальный ужин для худеющих
Названы запрещенные при болезнях сердца продукты
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.