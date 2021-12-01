В НАТО рассказали об условиях поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Украина, несмотря на то что является ценным партнером альянса, может рассчитывать лишь на поддержку организации, но не на «гарантии безопасности и коллективную оборону». По словам генсека, украинской стороне необходимо «различать партнеров и членов альянса».

«Украина как ценный партнер НАТО может рассчитывать на всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь в случае угрозы идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров в Риге, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Беседа состоялась «на полях» встречи стран - членов НАТО в Риге.

В разговоре Блинкена с Хайко Маасом, Жан-Ивом Ле Дрианом и Лиз Трасс были затронуты темы ситуации вокруг Украины и ядерной программы Ирана.

Также несколькими днями ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс проводит самое значительное расширение общей системы обороны со времен холодной войны.

По его словам, боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Столтенберг подчеркнул, что альянс усилил свое присутствие как на море, так и в воздухе.