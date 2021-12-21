В штаб-квартире НАТО занялись разведением пчел

Организация Североатлантического договора (НАТО) в своей штаб-квартире в Брюсселе занялась разведением пчел. На новой территории площадью более 600 гектар на северо-востоке Брюсселя разместилась пасека из трех ульев.

Результат не заставил себя ждать: в 2020-ом году было собрано около 25 кг меда, но в 2021-ом году урожай составил уже 60 кг. В целом пресс-служба организации считает данный эксперимент удачным.

Основная часть собранного урожая меда была расфасована в 350 баночек и распродана на благотворительном базаре в ноябре. По сообщению ТАСС, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подарил 30 постоянным представителям стран-участниц организации по баночке меда во время заседания 15 декабря.

Пресс-служба Североатлантического альянса отметила, что НАТО продолжит уделять пчелам особое внимание, поскольку те являются залогом стабильности экосистем.

Ранее российские пасечники сообщали о массовой гибели полосатых насекомых. Их исчезновение приведет к утрате не только меда, урожая фруктов и овощей, но и к продовольственной катастрофе и скачку цен.