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Офтальмолог предупредил о приводящем к слепоте осложнении COVID-19

Светлана Иванова
14:59 02.12.2021
Патологии сетчатки, которые могут возникнуть при тромбозе сосудов глаза, имеют очень серьезные последствия, рассказал доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ksenia Chernaya, Pexels
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Коронавирус является системным заболеванием, которое может негативно влиять на многие системы организма, в том числе на зрительную. Патологии сетчатки, которые могут возникнуть при тромбозе сосудов глаза, имеют очень серьезные последствия. Об этом предупредил врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Андрей Демчинский.

Как рассказал специалист в комментарии «Звезде», сосуды сетчатки отличаются маленьким размером, поэтому в случае их тромбирования часть сетчатки прекращает получать питание и отмирает.

«Ковид иногда может повредить глаза, причем серьезно, потому что повреждается сетчатка, тромбируются сосуды, сетчатка теряет питание и гибнет, либо полностью, либо частями, и восстановить этот участок бывает невозможно», - пояснил врач.

Он посоветовал людям при первых признаках выпадения полей зрения обращаться к врачу, чтобы своевременно начать принимать препараты.

«Здесь важно, если возникает выпадение поля зрения, человек это должен заметить, то это нельзя переносить на ногах, что мы очень любим делать. Потому что эти тромбозы, чем раньше ты начнешь лечение, чем раньше попадешь к доктору, тем раньше он тебе введет тромболитик, и можно сохранить зрение», - добавил доктор.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев рассказал, что люди после перенесенного COVID-19, как правило, сталкиваются с утомляемостью (40%), одышкой (30%), проблемами со сном (30%), проблемами с тревогой, депрессией (20%), артралгией, миалгией (10%) и другими патологиями.

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