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Эксперт назвала неочевидные продукты для сохранения зрения

Анна Назайкина
06:51 05.11.2021
По словам нутрициолога, в первую очередь нужно обратить внимание на продукты, которые богаты витамином А.
Эксперт назвала неочевидные продукты для сохранения зрения
© Фото: pixabay
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Для сохранения хорошего зрения следует следить за своим рационом и включать в него определенные продукты. Об этом рассказала нутрициолог Анна Павлычева.

Как отметила эксперт, в первую очередь нужно обратить внимание на продукты, которые богаты витамином А. Он участвует в синтезе зрительных пигментов, которые, в числе прочего, отвечают за сумеречное зрение.
Чтобы получить витамин А в форме ретинола, следует употреблять говяжью печень, яйца и красную икру. Бета-каротин содержится в моркови, абрикосах, тыкве, бататах и перце.

Также стоит обратить внимание на антиоксиданты и биофлавоноиды - витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин. Они содержатся в ярких овощах и фруктах, особенно в ягодах.

«Витамина Е много в орехах, семечках, сливочном масле. Лютеин содержится в шпинате, петрушке и тех же яйцах. Шпинат, кстати, помимо лютеина, содержит и зеаксантин, который снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации», — цитирует РИА Новости эксперта.

Не стоит забывать и про жирные кислоты, в частности, Омега-3. Чтобы восполнить ее запас в организме, нужно употреблять больше рыбы жирных сортов – лосося, сельдя и скумбрии. Подойдут также морепродукты.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева дала совет людям, у которых наблюдается повышенный уровень холестерина. Им рекомендуется употреблять в пищу семена кунжута, они содержат массу полезных для организма элементов, а также способствуют нормализации жирового обмена.

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