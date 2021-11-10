Пульмонолог рассказал, что женщины чаще сталкиваются с постковидными осложнениями, чем мужчины

Женщины чаще сталкиваются с постковидными осложнениями, чем мужчины, однако у представителей сильного пола COVID-19 в острой фазе протекает тяжелее. Об этом рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Чем тяжелее протекала острая фаза заболевания, тем тяжелее выражены постковидные проявления, при этом женщины переносят постковидный синдром тяжелее мужчин, хотя пик заболевания проходит для них легче», - указал специалист в ходе заседания Совета Федерации.

Пульмонолог добавил, что на тяжесть постковидного синдрома влияет возраст и ряд хронических заболеваний.

«Некоторые хронические заболевания тоже увеличивают предрасположенность постковидного синдрома, например бронхиальная астма», - добавил врач.

В среднем после перенесенной болезни люди сталкиваются с утомляемостью (40%), одышкой (30%), проблемами со сном (30%), проблемами с тревогой, депрессией (20%), артралгией, миалгией (10%) и другими патологиями, уточнил Авдеев.