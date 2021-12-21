Момент обрушения крыши ТЦ в Томске попал на видео

Пользователи соцсетей опубликовали видео с моментом обрушения крыши полыхающего здания торгового центра в Томске. На кадрах видно, что из строения валят огромные клубы дыма, видно пламя. После чего крыша и часть стены обваливается.

Также сообщается о задержании подозреваемого в поджоге торгового центра. Как сообщили в региональном УМВД, им оказался сотрудник подрядной организации, он уже сознался в содеянном.

Инцидент произошел на улице Елизаровых. По предварительным данным, из здания торгового центра эвакуировались более 110 человек. Площадь пожара составила около пяти тысяч квадратных метров. Площадь обрушившейся крыши составила 3,5 тысячи квадратов.