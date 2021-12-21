Шольц предупредил о начале пятой волны COVID-19 в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что из-за распространения омикрон-штамма коронавируса существует вероятность начала пятой волны пандемии в стране. По словам руководителя, она может быть агрессивнее чем предыдущие.

«Идет волна номер пять. Он (омикрон-штамм - прим.ред.), по оценке специалистов, еще агрессивнее. Даже для тех, кто получил две дозы вакцины и переболел, высока угроза заразиться», - заявил Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с главами 16 федеральных земель об ужесточении антикоронавирусных мер.

Ранее в США был зарегистрирован первый случай смерти среди больных, зараженных омикрон-штаммом коронавируса. Как указывает СМИ, умершим пациентом стал мужчина из Техаса, имевший проблемы со здоровьем. В стране при этом новая мутация стала доминантной разновидностью COVID-19.