Обвиняемый в убийстве двух женщин в Москве арестован на два месяца

Столичный суд принял решение об избрании меры пресечения в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве двух женщин в Москве. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

«С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении 52-летнего обвиняемого в убийстве двух женщин меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 февраля 2022 года», - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры

О трагедии стали известно 19 декабря. В квартире жилого дома на Каширском шоссе две женщины были обнаружены мертвыми. Спустя четыре часа после этого был задержан подозреваемый.