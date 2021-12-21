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Обвиняемый в убийстве двух женщин в Москве арестован на два месяца

Алексей Курильченко
20:10 21.12.2021
Мужчина будет содержаться под стражей до 19 февраля.
Обвиняемый в убийстве двух женщин в Москве арестован на два месяца
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Столичный суд принял решение об избрании меры пресечения в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве двух женщин в Москве. Обвиняемый заключен под стражу на два месяца.

«С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении 52-летнего обвиняемого в убийстве двух женщин меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 19 февраля 2022 года», - сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры

О трагедии стали известно 19 декабря. В квартире жилого дома на Каширском шоссе две женщины были обнаружены мертвыми. Спустя четыре часа после этого был задержан подозреваемый.

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