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Тела двух женщин обнаружены в квартире жилого дома в Москве

Елизавета Потейчук
22:29 19.12.2021
Сейчас сотрудники следствия проводят все необходимые действия для задержания причастного к совершению преступления.
© Видео: Прокуратура города Москвы © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Москве в квартире жилого дома на Каширском шоссе две женщины были обнаружены мертвыми. Как сообщает Следственный комитет РФ по Москве, на телах женщин зафиксированы признаки насильственной смерти.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», - говорится в сообщении на сайте СК РФ по Москве.

На данный момент специалисты столичного Следственного комитета осуществляют комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления причин и обстоятельств инцидента, а также задержания виновного. Расследование дела продолжается.

Ранее прокуратура Москвы опубликовала снимок, снятый с камер видеонаблюдения в столичной стоматологической клинике, где мужчина совершил нападение с ножом на врача. Следователи возбудили уголовное дело в связи с произошедшим.

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