В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух женщин

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства. Согласно имеющейся информации, задержанный гражданин может быть виновен в гибели двух женщин, найденных мертвыми на юге Москвы.

Соответствующую информацию сообщили в столичном управлении МВД РФ. Задержанный мужчина в скором времени будет передан следователям.

«Менее четырех часов потребовалось правоохранителям для задержания подозреваемого», - указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в квартире жилого дома на Каширском шоссе были найдены тела двух женщин. При осмотрены сотрудники СК РФ обнаружили признаки насильственной смерти.