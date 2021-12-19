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В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух женщин

Анна Берестовая
23:17 19.12.2021
Задержанный мужчина будет передан следователям.
В Москве задержали подозреваемого в убийстве двух женщин
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении двойного убийства. Согласно имеющейся информации, задержанный гражданин может быть виновен в гибели двух женщин, найденных мертвыми на юге Москвы.

Соответствующую информацию сообщили в столичном управлении МВД РФ. Задержанный мужчина в скором времени будет передан следователям.

«Менее четырех часов потребовалось правоохранителям для задержания подозреваемого», - указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в квартире жилого дома на Каширском шоссе были найдены тела двух женщин. При осмотрены сотрудники СК РФ обнаружили признаки насильственной смерти.

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