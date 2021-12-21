Патрульный корабль «Сергей Котов» для Черноморского флота завершает госиспытания

Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» завершает государственные испытания, заявил командир Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

Командир НВМБ сообщил, что в состав объединения также входят шесть новейших дизель-электрических подводных лодок, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», современные патрульные корабли проекта 22160 - головной «Василий Быков», серийные «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин».

Контр-адмирал напомнил, что НВМБ является самым большим оперативно-тактическим объединением в составе российского ВМФ. В ее составе находятся соединения кораблей охраны водного района и подводных лодок, а также береговое ракетно-артиллерийское соединение, воинские части специального назначения и части обеспечения.

По его словам, в НВМБ создана современная система защитных молов: восточный мол протяженностью 1400 метров уже введен в эксплуатацию, а прямо сейчас завершается строительство западного мола протяженностью 850 метров.

Помимо этого, база имеет пять причалов и способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тысяч тонн.

Напомним, в октябре отдел информационного обеспечения Черноморского флота сообщил о том, что состав НВМБ пополнится новым патрульным кораблем проекта 22 160 «Сергей Котов».

Корабль назван в честь Героя Советского Союза, участника обороны Одессы и Севастополя, освобождения Новороссийска и Крыма контр-адмирала Сергея Котова и является четвертым кораблем проекта. Заложен 8 мая 2016 года, спущен на воду в конце января этого года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Современные корабли проекта 22 160 спроектированы АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге по заказу Главного командования ВМФ России. Они предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, ведения антипиратской деятельности.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Николай Баранов