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Черноморский флот получит новый патрульный корабль до конца года

Андрей Аркадьев
11:55 19.10.2021
На корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям.
Черноморский флот получит новый патрульный корабль до конца года
© Фото: Минобороны России
Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» во время спуска на воду в январе 2021 года
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Патрульный корабль проекта 22 160 «Сергей Котов» пополнит состав Новороссийской военно-морской базы в конце года, сообщает во вторник отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В настоящее время на корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям, экипаж приступает к выполнению программы испытаний», - говорится в сообщении.

Во время испытаний специалисты проверят работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля.

Патрульный корабль, названный в честь Героя Советского Союза, участника обороны Одессы и Севастополя, освобождения Новороссийска и Крыма контр-адмирала Сергея Котова, является четвертым кораблем проекта 22 160. Заложен 8 мая 2016 года, спущен на воду в конце января этого года на судостроительном заводе «Залив» в Керчи.

Корабли проекта «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» уже несут службу, два других - «Виктор Великий» и «Николай Сипягин» - строятся в Зеленодольске.

Проект разработан АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге. На вооружении кораблей одна 76-мм артустановка АК-176МА, два 12,7-мм пулемета «Корд», два противодиверсионных гранатомета ДП-65. Имеется взлетно-посадочная площадка для вертолета, а также можно разместить ракетный комплекс «Калибр».

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