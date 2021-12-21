Путин поговорил с мечтавшим о гитаре подростком в рамках «Елки желаний»

Президент России Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» пообщался по телефону с 14-летним подростком Марком, который попросил у главы государства гитару на Новый год. Путин спросил, учился ли юноша играть на гитаре раньше и есть ли рядом с его домом музыкальные школы.

«Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год», - сказал президент.

Мальчик поделился, что очень любит творчество Владимира Высоцкого. Для Марка организовали поездку в музыкальную академию Игоря Крутого, где ему вручили долгожданную гитару и обучающий курс.

Ранее президент пообщался по телефону с Татьяной Троценко из Ставрополья, для которой по поручению главы государства была исполнена ее давняя мечта - побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре. Глава государства поинтересовался у школьницы, как у нее дела, и спросил, как прошел ее визит в театр.

В рамках акции «Елка желаний» Путин вытянул три новогодних шарика. В каждом из них есть имя ребенка и его желание. Всероссийская благотворительная акция проводится в преддверии Нового года. За четыре года акции подарки получили более 21 тысячи юных жителей страны - исполнением желаний детей занимаются неравнодушные граждане.