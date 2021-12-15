Путин поговорил по телефону со школьницей, чью мечту он исполнил

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с Татьяной Троценко из Ставрополья, для которой по поручению главы государства была исполнена ее давняя мечта - побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре.

Глава государства поинтересовался у школьницы, как у нее дела, и спросил, как прошел ее визит в театр.

«Твоя мечта исполнилась», - сказал Путин девочке, получив ответы на интересующие его вопросы.

В начале декабря российский лидер снял с «Елки желаний» шарик с мечтой 13-летней девочки - посетить Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Во вторник, 14 декабря, желание школьницы было исполнено: Татьяна Троценко посмотрела балет «Лебединое озеро» из Особой ложи бельэтажа. Для девочки провели экскурсию по историческому зданию Мариинки, а также по новому зданию - Мариинскому-2.

Таня - старший ребенок в многодетной семье. В январе прошлого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, сейчас она проходит лечение в Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, обучается в музыкальной школе и увлекается балетом.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится в преддверии Нового года. За четыре года акции подарки получили более 21 тысячи юных жителей страны - исполнением желаний детей занимаются неравнодушные граждане.