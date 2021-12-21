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В ВОЗ сообщили, что «омикрон» может помочь в борьбе с пандемией

Марина Крижановская
00:13 21.12.2021
Представитель ВОЗ в России считает, что штамм «омикрон» может помочь справиться с пандемией.
В ВОЗ сообщили, что «омикрон» может помочь в борьбе с пандемией
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Global Look Press
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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключает, что «омикрон» может стать «живой вакциной» в борьбе с пандемией.

«Очень надеемся, что это будет так. Но на данный момент рано говорить, потому что недостаточно пациентов с «омикроном», чтобы мы об этом рассказали. Надо подождать не менее недели-полутора, чтобы мы могли точно сказать», - сообщила она в эфире телеканала Россия-24.

Представитель ВОЗ считает, что коронавирус никуда и никогда не исчезнет, максимум - перейдет в эндемическую стадию. Она отметила, что при таком развитии событий случаев заражения станет гораздо меньше, что позволит вести борьбу с данным вирусным заболеванием.

Вуйнович отмечает особую озабоченность ВОЗ в связи с большим всплеском штамма «омикрон» за короткий период времени, что, в случае большого числа заболевших, «может привести к параличу системы здравоохранения». Она отметила, что симптомы у нового штамма такие же, как и у других версий коронавирусной инфекции: головная боль, температура и поражение легких. По ее словам, существенных отличий между штаммами «дельта» или «омикрон», или «гамма» нет, клинически различить их практически невозможно.

«Мы надеемся, что, возможно, появится сейчас лекарство, которое будет эффективно именно против «омикрона». Не надо бояться: у нас есть достаточно возможностей, чтобы лечить всех пациентов, которые заболели. С каждым днем добавляются новые лекарства, так что надо опираться на науку», - призвала представитель ВОЗ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения уже заявляла, что «омикрон» обошел другие штаммы по скорости распространения.

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