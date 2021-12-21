Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минздрав РФ призвал пересмотреть особенности вакцинации от COVID-19

Алиса Кононенко
17:00 21.12.2021
Это обусловлено увеличением количества повторно заболевших коронавирусом.
Минздрав РФ призвал пересмотреть особенности вакцинации от COVID-19
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Читайте нас на:

Особенности вакцинации от коронавируса на текущем этапе пандемии должны быть пересмотрены, поскольку сейчас фиксируются случаи повторных эпизодов заболевания, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, и особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены», - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Глава Минздрава также добавил, что примерно в два с половиной раза возросло число детей, заразившихся новым штаммом «омикрон».

Ранее Михаил Мурашко заявлял, что вакцина «Спутник V» формирует защиту при заражении омикрон-штаммом коронавируса, особенно при ревакцинации препаратом «Спутник Лайт».

Напомним, что, согласно рекомендациям Минздрава, при очередности вакцинации от коронавируса граждане были разделены на три уровня приоритета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:00 В стране и мире
Минздрав РФ призвал пересмотреть особенности вакцинации от COVID-19
16:29 В стране и мире
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
15:04 В стране и мире
Видео
Владимир Путин предостерег Запад от попыток «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности
14:42 В стране и мире
Видео
Путин напомнил США о бесправном уничтожении Югославии и вторжении в Ирак и Сирию
14:06 Армия
Видео
Шойгу сообщил о формировании в ВКС РФ первого полка истребителей МиГ-31 с «Кинжалами»
Популярное
Видео
Момент обрушения крыши ТЦ в Томске попал на видео
Лепс прокомментировал развод с женой
Видео
«Сфабрикованное дело»: кто стоит за обвинением Порошенко в госизмене
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Тимошенко посоветовала Порошенко не бежать из страны
Видео
«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.