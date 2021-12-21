В стране и мире Минздрав РФ призвал пересмотреть особенности вакцинации от COVID-19 Алиса Кононенко Это обусловлено увеличением количества повторно заболевших коронавирусом. © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Читайте нас на: Особенности вакцинации от коронавируса на текущем этапе пандемии должны быть пересмотрены, поскольку сейчас фиксируются случаи повторных эпизодов заболевания, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Отмечается, что имеются случаи повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, и особенности вакцинации в этот период должны быть немножко пересмотрены», - сказал Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Глава Минздрава также добавил, что примерно в два с половиной раза возросло число детей, заразившихся новым штаммом «омикрон». Ранее Михаил Мурашко заявлял, что вакцина «Спутник V» формирует защиту при заражении омикрон-штаммом коронавируса, особенно при ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Напомним, что, согласно рекомендациям Минздрава, при очередности вакцинации от коронавируса граждане были разделены на три уровня приоритета. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика