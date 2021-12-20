Минздрав включил вакцины от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям

Министерство здравоохранения России опубликовало национальный календарь профилактических прививок, календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядок проведения профилактических прививок. В документ, который подписал глава Минздрава Михаил Мурашко, вошли рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Согласно тексту календаря, опубликованного на сайте правовой информации, граждане делятся на три уровня приоритета. К приоритету первого уровня относятся россияне старше 60 лет, работники медучреждений, люди с хроническими заболеваниями и те, кто проживает в городах с населением более одного миллиона человек.

«Вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится добровольно по письменному заявлению одного из родителей», - говорится в тексте документа.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» формирует защиту при заражении омикрон-штаммом коронавируса, особенно при ревакцинации препаратом «Спутник Лайт». Он отметил, что центром Гамалеи проводилась оценка активности антител к новому варианту вируса.