Володин: законопроект об отмене обязательного техосмотра нужно принять до конца года
Законопроект об отмене обязательного техосмотра важно принять до конца текущего года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что сделать это необходимо для того, чтобы в 2022 году новые правила уже начали действовать.
«Это решение коснется около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», - написал спикер нижней палаты Парламента в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что данный проект закона был доработан в интересах автовладельцев. Он подчеркнул, что штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, согласно документу, не будут. При этом, по словам председателя ГД РФ, техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков в области коммерческих и пассажирских перевозок.
Народный избранник также уточнил, что все положительные заключения по законопроекту уже получены, и в понедельник, 20 декабря, он будет рассмотрен на Совете Думы.