В правительстве поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра

В правительстве России дали положительную реакцию на законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки. Законопроект был внесен в Госдуму парламентариями от партии «Единая Россия».

Мототранспортные средства и легковые автомобили, принадлежащие водителям и используемые ими в личных целях, согласно законопроекту, освобождаются от обязательного техосмотра. Кроме того, законопроект не распространяется на такси и иной транспорт, с помощью которого осуществляется перевозка пассажиров. Под такое же условие попадает и личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Как сообщается в отзыве правительства, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции проводится «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее трансформации, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. Отзыв сформирован на основании технического регламента Таможенного союза. Так, в кабмине выступили с предложением внести правки в текст законопроекта для его соответствия с Договором о Евразийском экономическом союзе.

«На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», - цитирует ТАСС слова отзыва правительства.

Ранее эксперт высказался о возможной отмене закона обязательного техосмотра в России. Владимир Сажин отметил, что техосмотр ни в коем случае нельзя убирать у транспортного средства, который занимается перевозкой груза.