Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В правительстве поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра

Елизавета Потейчук
15:38 08.11.2021
На такси и другой транспорт, занимающийся перевозкой пассажиров, включая на личный автотранспорт, используемый в служебных целях, законопроект не распространяется.
В правительстве поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
Читайте нас на:

В правительстве России дали положительную реакцию на законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки. Законопроект был внесен в Госдуму парламентариями от партии «Единая Россия».

Мототранспортные средства и легковые автомобили, принадлежащие водителям и используемые ими в личных целях, согласно законопроекту, освобождаются от обязательного техосмотра. Кроме того, законопроект не распространяется на такси и иной транспорт, с помощью которого осуществляется перевозка пассажиров. Под такое же условие попадает и личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Как сообщается в отзыве правительства, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции проводится «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее трансформации, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. Отзыв сформирован на основании технического регламента Таможенного союза. Так, в кабмине выступили с предложением внести правки в текст законопроекта для его соответствия с Договором о Евразийском экономическом союзе.

«На основании изложенного правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанного замечания», - цитирует ТАСС слова отзыва правительства.

Ранее эксперт высказался о возможной отмене закона обязательного техосмотра в России. Владимир Сажин отметил, что техосмотр ни в коем случае нельзя убирать у транспортного средства, который занимается перевозкой груза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.