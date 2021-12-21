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Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году

Алиса Кононенко
15:44 21.12.2021
Новый закон предусматривает сохранение этого периода на уровне 264 месяцев.
Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии в 2022 году.

Согласно документу, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2022 года устанавливается на срок продолжительностью 264 месяца. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что расчет периода выплат накопительной пенсии основан на необходимых статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет в соответствии с методикой кабмина.

Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне получат пенсии, заработную плату за январь, все положенные пособия и премии до наступления Нового года.

Напомним, что в Госдуме ожидается рассмотрение законопроекта «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», который подразумевает введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе.

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