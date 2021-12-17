Россиянам пообещали выплатить зарплату, пенсии и пособия до Нового года

Россияне получат пенсии, заработную плату за январь, пособия и премии до Нового года. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Те работники, у которых выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и прочие выплаты перед Новым годом. Кроме того, будут выплачены пенсии за январь 2022 года.

«Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», - приводит слова Бессараб портал Ura.ru.

Депутат подчеркнула, что в период новогодних праздников не останутся без поддержки многодетные семьи и ветераны. Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов выступил с инициативой о ежегодной выплате новогодней пенсии.

Указывается, что источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Из них 66,4 млрд рублей составят выплаты военным пенсионерам, 719,8 млрд рублей - выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.