Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме предложили сделать предновогоднюю выплату пенсионерам ежегодной

Виктория Ивашечкина
03:00 16.12.2021
По расчетам авторов инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей из федерального бюджета.
В Госдуме предложили сделать предновогоднюю выплату пенсионерам ежегодной
© Фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress
Читайте нас на:

В Госдуме рассмотрят законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», который подразумевает введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе. Инициатива была направлена на заключение в правительство.

«При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», - цитируют «Известия» текст пояснительной записки к законопроекту. 

В документе указывается, что уровень инфляции по итогам 2021 года может составить 9%. Это негативно повлияет на уровень доходов пенсионеров, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

«В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», - также говорится в записке.

Указывается, что источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Из них 66,4 млрд рублей составят выплаты военным пенсионерам, 719,8 млрд рублей - выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Ранее Министерство труда РФ опубликовало официальное опровержение сведений о том, что российские пенсионеры якобы недополучили около 90 тысяч рублей с 2015 года.

В ведомстве пояснили, что с 2016 года пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции. Помимо этого, в январе 2019 года была проведена повышенная индексация страховых пенсий на 7,05%. В связи с этим выплаты пенсионных накоплений за последние три года превысили уровень фактической инфляции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:51 В стране и мире
Захарова ответила на объявление дипломатов РФ персонами нон грата в Берлине
18:06 В стране и мире
ВМС США отчитались об испытаниях лазерного оружия для уничтожения надводных целей
17:40 В стране и мире
В Роспотребнадзоре допустили одновременное заражение штаммами «омикрон» и «дельта»
17:33 В стране и мире
СК заподозрил «золотую судью» Хахалеву в хищении более 1 млн рублей
16:30 В стране и мире
Видео
Путин перечислил основные меры борьбы с бедностью
Популярное
Диетолог рассказала об опасности селедки под шубой
Мясников перечислил главные причины заложенности носа
Видео
Названы победители финала армейского КВН
Диетолог назвала лучший напиток для профилактики рака и диабета
Видео
Хлебникова впервые после госпитализации рассказала о своем состоянии
Нутрициолог доступный продукт с уникальным противовирусным действием
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.