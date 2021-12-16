В Госдуме предложили сделать предновогоднюю выплату пенсионерам ежегодной

В Госдуме рассмотрят законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», который подразумевает введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе. Инициатива была направлена на заключение в правительство.

«При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», - цитируют «Известия» текст пояснительной записки к законопроекту.

В документе указывается, что уровень инфляции по итогам 2021 года может составить 9%. Это негативно повлияет на уровень доходов пенсионеров, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

«В преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу», - также говорится в записке.

Указывается, что источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей. Из них 66,4 млрд рублей составят выплаты военным пенсионерам, 719,8 млрд рублей - выплаты получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Ранее Министерство труда РФ опубликовало официальное опровержение сведений о том, что российские пенсионеры якобы недополучили около 90 тысяч рублей с 2015 года.

В ведомстве пояснили, что с 2016 года пенсии индексируются в соответствии с темпами инфляции. Помимо этого, в январе 2019 года была проведена повышенная индексация страховых пенсий на 7,05%. В связи с этим выплаты пенсионных накоплений за последние три года превысили уровень фактической инфляции.