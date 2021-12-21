Армия Шойгу: ВМФ РФ впервые скрытно развернул группировку кораблей в дальней зоне Тихого океана Министр обороны России вспомнил еще одно уникальное мероприятие для ВМФ в 2021 году - комплексную арктическую экспедицию «Умка», которая не имеет аналогов в мире. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Шойгу заявил о том, что Военно-морской флот России впервые скрытно развернул группировку кораблей в дальней зоне Тихого океана. «Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развертывание в удаленном районе Тихого океана», - сказал Шойгу на расширенном заседании итоговой коллегии Минобороны. Министр обороны России вспомнил еще одно уникальное мероприятие для ВМФ - комплексную арктическую экспедицию «Умка», которая не имеет аналогов в мире. Тогда в районе Северного полюса одновременно всплыли три атомных подводных лодки. Все используемые в экспедиции образцы вооружения подтвердили свои характеристики и пригодность к использованию по назначению в Арктике. Материал подготовил Тимур Шерзад В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика