Шойгу: ВМФ РФ впервые скрытно развернул группировку кораблей в дальней зоне Тихого океана
Шойгу заявил о том, что Военно-морской флот России впервые скрытно развернул группировку кораблей в дальней зоне Тихого океана.
«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне. В ходе него силы флота осуществили скрытное развертывание в удаленном районе Тихого океана», - сказал Шойгу на расширенном заседании итоговой коллегии Минобороны.
Министр обороны России вспомнил еще одно уникальное мероприятие для ВМФ - комплексную арктическую экспедицию «Умка», которая не имеет аналогов в мире.
Тогда в районе Северного полюса одновременно всплыли три атомных подводных лодки. Все используемые в экспедиции образцы вооружения подтвердили свои характеристики и пригодность к использованию по назначению в Арктике.
Материал подготовил Тимур Шерзад