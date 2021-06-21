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Повелители стихий: масштабные учения ТОФ впервые прошли в центральной части Тихого океана

Олеся Степакова
05:00 21.06.2021
В маневрах задействовано до 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экипажи кораблей группировки разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне в ходе учений задачи по уничтожению авианосной ударной группы условного противника. Во время маневров корабли находились на расстоянии около 300 миль друг от друга.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, группировка сил ТОФ была разделена на две тактические группы, одна из которых выполняла роль «противника».

В ходе учений два отряда кораблей Тихоокеанского флота, действуя на расстоянии около 2,5 тысяч миль юго-восточнее островов Курильской гряды, отработали задачи по обнаружению, противодействию и нанесению ракетных ударов по авианосной ударной группировке условного противника.

Условный ракетный удар был нанесен флагманом флота ракетным крейсером «Варяг», фрегатом «Маршал Шапошников», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

К совместным маневрам также привлекалась подводная лодка и дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ морской авиации ТОФ. Самолеты морской авиации, преодолев более 10 тысяч километров, были заранее перебазированы на камчатский аэродром Елизово, откуда и выполнили полеты в район учений.

В ходе учений корабельная группировка и морская авиация отработали задачи по нанесению условного удара крылатыми ракетами по важным объектам военной инфраструктуры условного противника. «Ракетная атака» осуществлена с надводных кораблей и с воздуха.

Сопровождение Ту-142МЗ в ближней зоне осуществляли высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ Тихоокеанского флота. В рамках маневров самолеты дальнего действия произвели дозаправку над акваторией Тихого океана от специализированного самолета-заправщика Ил-78 ВКС России. Дозаправка выполнялась на высоте более 5 тысяч метров при скорости 500-600 километров в час.

Морская авиация Тихоокеанского флота в ходе учений также отработала поиски и слежение за подводными лодками условного противника. С этой целью над акваторией Охотского моря и Тихого океана в составе пар были развернуты сразу шесть противолодочных Ил-38 и Ил-38Н. Поиск субмарин осуществлялся с использованием штатных бортовых и сбрасываемых гидроакустических средств поиска. Каждый из противолодочных самолетов провел в воздухе не менее восьми часов.

Также экипажи кораблей ТОФ в рамках маневров отработали задачи по организации противовоздушной и противолодочной обороны отрядов боевых кораблей и ведение конвойных операций.

К учению в дальней морской зоне, которое впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота проводится в центральной части Тихого океана, привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Авиация на учении представлена 20 летательными аппаратами, в том числе дальними противолодочными самолётами Ту-142МЗ, противолодочными Ил-38, высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ, самолетами ВКС и палубными противолодочными и поисково-спасательными вертолетами Ка-27.

Двустороннее учение с группировкой разнородных сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне проводится под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

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