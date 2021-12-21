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Путин напомнил США о бесправном уничтожении Югославии и вторжении в Ирак и Сирию

Егор Левин
14:42 21.12.2021
Глава государства отметил, что близость границ не оставит России возможности отступить в случае неблагоприятного развития ситуации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mfa_russia, Twitter, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин напомнил США о бесправном уничтожении Югославии и вторжении в Ирак и Сирию. Российский лидер заметил, как упомянутые события ярко демонстрируют, что американцы «что хотят, то и делают», но в случае с Украиной им необходимо учитывать близость российской границы.

«То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются и планируют делать, это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», - заявил глава государства во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ во вторник, 21 декабря.

Ранее Путин заявил, что РФ рассчитывает получить от Запада исчерпывающий ответ по гарантиям безопасности. Как заявил российский лидер, Москва направила соответствующие предложения в Брюссель и Вашингтон.

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