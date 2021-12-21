Путин заявил, что РФ рассчитывает получить от Запада исчерпывающий ответ по гарантиям безопасности

Россия рассчитывает получить от стран Запада ясный и исчерпывающий ответ на вопросы по гарантиям безопасности. Как заявил российский лидер Владимир Путин, Москва направила соответствующие предложения в Брюссель и Вашингтон. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ.

«Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но мы хотим иметь хотя бы ясные, четкие юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. Мы рассчитывает получить на них ясный, исчерпывающий ответ», - заявил президент

Также президент заявил, что Россия в дальнейшем будет уделять пристальное внимание развитию Вооруженных сил, а также укреплению обороноспособности страны. В ходе заседания Минобороны определит главные достижения по основным направлениям и определит задачи на будущее.