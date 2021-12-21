Путин пообещал добиваться достойного вознаграждения военнослужащим

Российские власти будут работать над тем, чтобы военнослужащие страны получали за свою службу достойное вознаграждение. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что защитники Родины выполняют ответственные, связанные с риском задачи, поэтому денежное довольствие российских военных должно превышать уровень оплаты труда в ведущих отраслях экономики.

«Защитники Родины выполняют особые задачи, зачастую очень сложные, ответственные, связанные с риском, и мы будем добиваться, чтобы за свою службу они получали достойное вознаграждение», - отметил глава государства.

Путин добавил, что средняя заработная плата в ведущих отраслях экономики в 2021 году составляет 63,2 тысячи рублей, тогда как средний уровень денежного довольствия военнослужащего в звании лейтенант - 81,2 тысячи рублей.

В конце сентября Владимир Путин сообщал, что в 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов проиндексируют довольствие на 5% дополнительно.