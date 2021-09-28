Путин: в 2023 году всем военнослужащим и правоохранителям проиндексируют довольствие на 5%
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин: в 2023 году всем военнослужащим и правоохранителям проиндексируют довольствие на 5%
|
Путин: в 2023 году всем военнослужащим и правоохранителям проиндексируют довольствие на 5%
© Фото: ТРК "Звезда"
Путин: в 2023 году всем военнослужащим и правоохранителям проиндексируют довольствие на 5%
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