Путин оценил роль армии в борьбе с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусом, которые приняли в Российской армии, позволили избежать сложной эпидситуации. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Речь идет в том числе и о 100-процентной вакцинации личного состава.

«Особо отмечу, что в армии реализованы все необходимые меры по борьбы с коронавирусной инфекцией. В самой армии проведена практически 100-процентная вакцинация личного состава», - заявил Путин.

В результате предпринятых действий удалось избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих, что гарантировало высокую боеготовность частей и соединений, добавил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что уходящий 2021 год был экстраординарным из-за пандемии коронавируса, однако даже в этих условиях российские Вооруженные силы смогли выполнить все возложенные на них задачи.

Отметил Путин и вклад военных медиков в борьбу с коронавирусной инфекцией. Глава государства указал, что они помогали не только военному, но и гражданскому населению, и выразил медицинским работникам благодарность.