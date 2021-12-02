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Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменен

Светлана Иванова
11:04 02.12.2021
При этом Международный союз конькобежцев обсуждает возможность проведения турнира в конце сезона.
Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Осаке отменен
© Фото: Dmitry Golubovich, GlobalLookPress
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Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Японии отменен. Турнир должен был пройти 9-12 декабря в городе Осака. Соответствующее решение было принято Федерацией конькобежного спорта Японии и организаторами турнира после закрытия страны властями из-за распространения в мире нового штамма коронавируса «омикрон». При этом сначала организаторы соревнования планировали провести финал Гран-при в формате «пузыря».

В турнире должны были принять участие российские пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночник Михаил Коляда.

Кроме того, впервые в истории в финал серии, в которой выступают шесть сильнейших спортсменок, квалифицировались сразу пять российских фигуристок: чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы и обладательница золота финала Гран-при Алена Косторная, чемпионка мира - 2015 Елизавета Туктамышева, победительница ЮЧМ Камила Валиева, серебряный призер финала Кубка России Майя Хромых.

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