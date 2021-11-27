Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

В Финале Гран-при по фигурному катанию выступят пять россиянок

Алексей Курильченко
22:32 27.11.2021
Среди вышедших в Финал - установившая три мировых рекорда Камила Валиева.
В Финале Гран-при по фигурному катанию выступят пять россиянок
© Фото: Darryl Dyck Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Россию в Финале серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке представят пять спортсменок. Это рекордсменка Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Девушки смогли набрать достаточное количество очков, чтобы вырваться в финальный этап соревнования. Также в Финал вышла японская спортсменка Каори Сакамото. Заключительный этап Гран-при пройдет с 9 по 12 декабря.

Ранее Валиева во время выступлений в Сочи побила три мировых рекорда. Спортсменка в финале получила рекордное число баллов на произвольной программе и в сумме двух программ, а также в женском одиночном катании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:42 В стране и мире
Видео
Пациент «красной зоны» рассказал антиваксерам о потере ноги из-за COVID-19
21:21 В стране и мире
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
20:10 В стране и мире
Видео
В квартире инициатора ДТП на МКАДе обнаружили пять килограммов синтетического вещества
19:17 В стране и мире
Два человека попали под завалы при обрушении шахты в Грузии
17:51 Спорт
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали чемпионами этапа Гран-при в Сочи
Популярное
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.