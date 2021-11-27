В Финале Гран-при по фигурному катанию выступят пять россиянок

Россию в Финале серии Гран-при по фигурному катанию в японской Осаке представят пять спортсменок. Это рекордсменка Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Девушки смогли набрать достаточное количество очков, чтобы вырваться в финальный этап соревнования. Также в Финал вышла японская спортсменка Каори Сакамото. Заключительный этап Гран-при пройдет с 9 по 12 декабря.

Ранее Валиева во время выступлений в Сочи побила три мировых рекорда. Спортсменка в финале получила рекордное число баллов на произвольной программе и в сумме двух программ, а также в женском одиночном катании.