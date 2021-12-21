Президент России Владимир Путин выразил озабоченность действиями НАТО у границ России. По его словам, если инфраструктура альянса и дальше будет двигаться на восток, то это будет серьезнейшим вызовом для страны.

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия - до пяти», - заметил Путин на расширенном заседании итоговой коллегии Минобороны.

По словам Путина, крайне важно учитывать этот вызов и все исходящие от НАТО угрозы при дальнейшем совершенствовании Вооруженных сил России.

Президент отметил, что военно-политическая обстановка в мире остается сложной, в ряде регионов за год дополнительно вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности.

Также Путин призвал развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ.

Материал подготовил Тимур Шерзад