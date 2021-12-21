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Путин призвал развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ

Егор Левин
13:50 21.12.2021
Глава государства отметил важность данных действий в условиях сложной международной обстановки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин призвал развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ, а также обеспечивать обороноспособность Союзного государства. Важность этой темы он подчеркнул во время своего выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России во вторник, 21 декабря.

«В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами - членами ШОС и ОДКБ. Особое внимание уделять укреплению обороноспособности Союзного государства Россия - Белоруссия», - подчеркнул глава государства.

Ранее во время заседания Путин также отметил значимую роль российских миротворцев в улучшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что действия военнослужащих РФ на территории Сирии были достойными, «как и подобает российским воинам».

Заседание коллегии проходит в Национальном центре управления обороной в Москве. Во время нее министр обороны РФ Сергей Шойгу подведет итоги года в сфере безопасности. На заседании также озвучат задачи на 2022 год и определят приоритеты развития ВС РФ.

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