Путин обозначил основные направления развития ВС РФ

Президент России Владимир Путин обозначил основные направления развития Вооруженных сил России.

«Необходимо продолжить плановое, сбалансированное оснащение Вооруженных сил современным вооружением и техникой. Особое внимание уделять поставкам высокоточных комплексов, новейших систем разведки, навигации, связи и управления», - сказал Путин на расширенном заседании итоговой коллегии Минобороны.

Также президент обозначил приоритеты боевой и оперативной подготовки. Ими должно стать освоение современного оружия, а также новых форм и способов действия войск. Путин подчеркнул, что для этого в программы боевой учебы необходимо вносить коррективы. Они затронут будущие учения, включая масштабные стратегические командно-штабные учения «Восток-2022».

«Сегодня успех во многих сферах зависит от выверенности и быстроты проведения решений, а в военной области счет идет на минуты, а то и секунды. Поэтому нужно развивать системы поддержки принятия решений командирами всех уровней, особенно в тактическом звене, внедрять технологии искусственного интеллекта», - заметил Путин.

Он добавил, что, несмотря на то что на всех уровнях должна применяться передовая автоматика, работающая по эффективным алгоритмам, современные конфликты проходят не по шаблону. Ключевая роль в них, по словам президента, проходит не по шаблону. А это значит, что победят те, кто принимает нестандартные решения. Необходимо, как отметил Путин, готовить всесторонне развитых командиров, которые должны иметь возможности для карьерного роста.

«В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами ШОС и ОДКБ. Особое внимание необходимо уделять укреплению обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии», - подытожил президент.

Также Владимир Путин заявил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах превысила 89%.