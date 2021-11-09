Шойгу рассказал о планах ревакцинировать около 253 тысяч военнослужащих до конца года

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах РФ стабилизировалась благодаря ревакцинации, сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«До конца года планируется повторно привить еще 253 тысячи человек. На сегодня вакцинировано 95% военнослужащих и 70% гражданского персонала», - сказал министр.

По словам Шойгу, повторно были привиты около 300 тысяч военнослужащих. В ходе осеннего призыва для недопущения распространения COVID-19 проводятся противоэпидемические мероприятия.

Шойгу также отметил, что по указанию президента РФ российские военнослужащие помогают регионам страны в борьбе с коронавирусом. В больницы 39 субъектов переданы почти 576 тонн сжиженного кислорода.

Кроме того, на совещании министр поручил включить фильм «Небо» о летчике Пешкове в перечень для просмотра в ВС РФ.