В России до 2024 года продлили действие санитарных правил для школ и вузов

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для образовательных учреждений. Ограничения будут действовать до 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила, призванные остановить распространение коронавируса, были введены летом прошлого года. Их действие ранее заканчивалось 1 января 2022 года.

В школе за каждым классом до 2024 года будет закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание занятий и перемен в учебных учреждениях должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать контакты между учащимися. Кроме того, у школьников и сотрудников нужно измерять температуру. Все помещения регулярно убирать и проветривать.

Ранее Минобрнауки выпустило указ, согласно которому вузы и научные организации могут продолжить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном режиме после 7 ноября, промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате.