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Момент крупного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

Елизавета Потейчук
11:45 21.12.2021
Пострадавших в результате аварии не зафиксировано, на дороге затруднено движение.
© Видео: Дептранс Москвы © Фото: Дептранс Москвы
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Департамент транспорта Москвы опубликовал кадры с места массовой аварии на Кутузовском проспекте. Судя по видео, машины одна за другой въехали друг в друга и поспособствовали затруднению движения на трассе.

Кроме того, представитель столичного МВД в разговоре со «Звездой» рассказал подробности ДТП на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Он подчеркнул, что на дороге столкнулись 13 автомобилей, сведений о пострадавших не поступало, а также правоохранительные органы будут проводить проверку для установления личности виновного и обстоятельств аварии.

Согласно предварительной информации, ДТП произошло по вине пьяного водителя. Также сообщается, что среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами. В столичном транспортном ведомстве порекомендовали выбирать пути объезда.

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