В МВД раскрыли подробности аварии на Кутузовском проспекте

В МВД по городу Москве прокомментировали ситуацию, сложившуюся на внешней стороне ТТК на Кутузовском проспекте. Как сообщил «Звезде» представитель ведомства, в результате аварии на трассе затруднено движение. Также, по его словам, личность виновного в ДТП будет установлена в ходе проверки.

«Предварительно, в районе 10:00 на внешней стороне Третьего транспортного кольца в районе Кутузовского проспекта произошло столкновение 13 единиц автотранспорта. Информации о пострадавших в результате ДТП не поступало. На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливая причины и обстоятельства столкновения», - сказал представитель столичного МВД.

Ранее сообщалось, что в ДТП столкнулись девять автомобилей. Кроме того, по предварительной информации, авария произошла по вине пьяного водителя. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами.