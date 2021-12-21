На Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП

В Москве на внешней стороне ТТК, по предварительной информации, столкнулись девять автомобилей. Об этом сообщил Дептранс в Telegram-канале.

«По предварительной информации, столкнулись 9 автомобилей. Движение сильно затруднено. Выбирайте пути объезда», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ДТП произошло по вине пьяного водителя. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами, сообщил «Звезде» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал «Звезде», что сложная ситуация с пробками на дорогах в Москве во многом связана с изменением стиля вождения автомобилистов из-за «атаковавших» столицу морозов.