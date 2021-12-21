Биолог из центра Гамалеи рассказал о способности «омикрона» положить конец пандемии

Одна из распространенных версий говорит, что новый штамм коронавируса «омикрон» имеет искусственное происхождение. Будто бы он является ослабленным «вирусом-вакциной» для тех, кто не желает прививаться. В беседе с ведущими программы «Сегодня утром» ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Федор Лисицын прокомментировал эту версию, а также выразил собственное мнение о начале конца пандемии.

Ученый обозначил, что если «омикрон» и не является искусственным, то как минимум обладает признаками плода селекции.

«Пока у нас нет доказательств, что он искусственный. Доказать и отвергать это мы не можем. Но если это и предполагалось как искусственная вакцина, то, возможно, мы получили несколько недоделанный вариант, потому что “омикрон” настораживает в том числе и заболеваемостью в Африке», - заявил он.

При этом Лисицын отметил, что «омикрон» действительно может оказаться долгожданным финалом всемирной пандемии коронавируса.

«Максимально ослабленный, не приводящий к летальным последствиям, который и может стать завершающим в пандемии. Может - это не значит, что должен», - подчеркнул он.

Продолжая беседу, биолог пояснил, что означает термин «длинный COVID». Лисицын назвал его не очень удачным.

«Это то, что будет продолжаться годы и годы. Некоторые считают - до 2026 года, пока не выработается естественный штамм. Есть те, кто считает, что COVID - короткий, что все кончится в 2022-м, максимум в 2023 году. Я считаю, что скорее все же короткий - более правильная версия», - обнадежил ученый.

Ранее в ВОЗ сообщили, что штамм «омикрон» может стать помощником в борьбе с пандемией коронавируса. Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович не стала исключать такой возможности, заявив, что необходимо немного подождать прежде чем говорить об этом точно. А российская вакцина «Спутник V» тем временем продемонстрировала против «омикрона» высокую вирусонейтрализующую активность.