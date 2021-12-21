Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Оазис древней жизни обнаружили под антарктическим ледником

Светлана Иванова
11:14 21.12.2021
Существа, среди которых мшанки Melicerita obliqua и серповидные черви Paralaeospira sicula, находятся подо льдом уже 5800 лет.
Оазис древней жизни обнаружили под антарктическим ледником
© Фото: David Barnes, British Antarctic Survey
Читайте нас на:

Огромная древняя экосистема находится под ледником Экстрема в Антарктиде. В экстремальных условиях скрывается большое число существ. К такому выводу пришли британские биологи, проведя соответствующее исследование. Еще в 2018 году команда пробурила две скважины (на 190 и 192 метра в глубину) на шельфовом леднике Экстрема в Восточной Антарктиде и обнаружила многочисленных животных, питающихся планктоном.

Сейчас биологи описали многообразие скрывающихся под ледником существ. Ими оказались почти 77 видов 49 различных родов мшанок, включая саблевидную Melicerita obliqua, и серповидные черви, таких как Paralaeospira sicula.

Радиоуглеродное датирование останков умерших организмов помогло определить возраст колонии. Стало известно, что подледная жизнь существовала уже 5800 лет назад, пишет Science Alert.

Главный вопрос, который интересует исследователей, каким образом существа питаются. Большинство из них употребляет в пищу фитопланктон, который не может существовать без солнечного света, тогда как под ледником Экстрема царит темнота, а ближайший участок открытой воды расположен в 9,6 километрах. Ученые выдвинули гипотезу, что фитопланктон под ледник попадает с течением.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:31 Спорт
НХЛ приостановила регулярный сезон
10:00 В стране и мире
НАТО призвали оперативно ответить на предложения РФ
09:52 В стране и мире
Видео
В Улан-Удэ 17 детей получили химические ожоги после посещения бассейна
08:07 В стране и мире
Видео
Стали известны подробности аварии с участием губернатора Кузбасса
07:58 В стране и мире
В России впервые опубликовали фотографии штамма «омикрон»
Популярное
Лепс прокомментировал развод с женой
Видео
«Сфабрикованное дело»: кто стоит за обвинением Порошенко в госизмене
Видео
Российские конструкторы объяснили, почему Запад не может создать подлодки из титана
Тимошенко посоветовала Порошенко не бежать из страны
Видео
«Весь класс доводит»: отец одноклассника получившего пощечину от учительницы мальчика об инциденте
Видео
Матрешка с минами и торпедами: конструктор показал уникальную подлодку с субмариной внутри
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.