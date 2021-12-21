Оазис древней жизни обнаружили под антарктическим ледником

Огромная древняя экосистема находится под ледником Экстрема в Антарктиде. В экстремальных условиях скрывается большое число существ. К такому выводу пришли британские биологи, проведя соответствующее исследование. Еще в 2018 году команда пробурила две скважины (на 190 и 192 метра в глубину) на шельфовом леднике Экстрема в Восточной Антарктиде и обнаружила многочисленных животных, питающихся планктоном.

Сейчас биологи описали многообразие скрывающихся под ледником существ. Ими оказались почти 77 видов 49 различных родов мшанок, включая саблевидную Melicerita obliqua, и серповидные черви, таких как Paralaeospira sicula.

Радиоуглеродное датирование останков умерших организмов помогло определить возраст колонии. Стало известно, что подледная жизнь существовала уже 5800 лет назад, пишет Science Alert.

Главный вопрос, который интересует исследователей, каким образом существа питаются. Большинство из них употребляет в пищу фитопланктон, который не может существовать без солнечного света, тогда как под ледником Экстрема царит темнота, а ближайший участок открытой воды расположен в 9,6 километрах. Ученые выдвинули гипотезу, что фитопланктон под ледник попадает с течением.