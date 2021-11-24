Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые определили, как образовались льды Антарктиды

Светлана Иванова
16:38 24.11.2021
Исследователи считают, что им удалось отыскать ответ на давний вопрос об образовании льдов полярного континента.
Ученые определили, как образовались льды Антарктиды
© Фото: Ann Inger Johansson, ZUMAPRESS, Globallokpress
Читайте нас на:

Углубление морских путей Южного океана на несколько сотен метров, которое произошло 34 миллиона лет назад, могло стать причиной резкого похолодания поверхностных вод и формирования вокруг Антарктиды циркумполярного течения, не позволяющего субполярным круговоротам переносить теплые поверхностные воды к побережью континента.

В результате в Антарктиде стало значительно холоднее и стал нарастать ледовый покров. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

В ходе эксперимента ученые построили модель эволюции динамики океана, опираясь на геологические и палеоклиматологические данные.

Авторы научной работы пришли к выводу, что снижение концентрации углекислого газа в атмосфере, которое произошло тогда, а также тектонические события сыграли решающую роль в первом оледенении Антарктиды и глобальном изменении климата. Позже ледяные щиты стали формироваться не только в Антарктиде, но и в других частях планеты.

Около 34 миллионов лет назад тектонические подвижки изолировали полярный континент от других массивов суши, когда оборвались последние сухопутные мосты, соединяющие Антарктиду с окружающими ее континентами, Австралией и Южной Америкой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:11 В стране и мире
Видео
Путин поддержал идею ввести ответственность за внедрение российского ПО
17:01 В стране и мире
В Карелии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
16:56 В стране и мире
Госдума приняла федеральный бюджет на 2022-2024 годы
16:08 В стране и мире
Суд признал взыскание 21 млн рублей с Facebook за неудаление запрещенного контента
16:18 В стране и мире
Жена Рудинштейна сообщила о его повторной госпитализации
Популярное
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.