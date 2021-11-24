Ученые определили, как образовались льды Антарктиды

Углубление морских путей Южного океана на несколько сотен метров, которое произошло 34 миллиона лет назад, могло стать причиной резкого похолодания поверхностных вод и формирования вокруг Антарктиды циркумполярного течения, не позволяющего субполярным круговоротам переносить теплые поверхностные воды к побережью континента.

В результате в Антарктиде стало значительно холоднее и стал нарастать ледовый покров. К такому выводу пришла международная группа исследователей. Статья опубликована в журнале Nature Communications.

В ходе эксперимента ученые построили модель эволюции динамики океана, опираясь на геологические и палеоклиматологические данные.

Авторы научной работы пришли к выводу, что снижение концентрации углекислого газа в атмосфере, которое произошло тогда, а также тектонические события сыграли решающую роль в первом оледенении Антарктиды и глобальном изменении климата. Позже ледяные щиты стали формироваться не только в Антарктиде, но и в других частях планеты.

Около 34 миллионов лет назад тектонические подвижки изолировали полярный континент от других массивов суши, когда оборвались последние сухопутные мосты, соединяющие Антарктиду с окружающими ее континентами, Австралией и Южной Америкой.