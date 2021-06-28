Огромное озеро в Антарктиде исчезло менее чем за неделю

С поверхности шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде исчезло озеро. К такому выводу пришли ученые, проведя анализ спутниковых снимков. Речь идет о резервуаре, в котором летом собиралась талая вода. Согласно выводам ученых, зимой 2019 года потоки воды проломили толщу ледника и ушли в океан. Об этом говорится в научной работе сотрудников из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании, пишет Science Alert.

Изучив данные спутника НАСА ICESat-2 2020 года, исследователи связали исчезновение озера с процессом гидроразрыва, когда объемы 600-750 миллионов кубометров воды, которые накопились в глубоком водоеме, образовали трещину в леднике под озером и вытекли в океан. Причем все действо заняло всего около недели. В результате вместо резервуара с водой осталась лишь кратероподобная впадина, площадь которой составила порядка одиннадцати квадратных километров. Однако летом 2020 года здесь вновь начала собираться талая вода.

Явление гидроразрыва часто наблюдается на Антарктическом полуострове, в результате этих процессов происходит обрушение небольших шельфовых ледников, однако впервые речь шла о гидроразрыве такого масштаба, поскольку толщина ледника Эймери составляет порядка 1400 метров.