Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Огромное озеро в Антарктиде исчезло менее чем за неделю

Светлана Иванова
15:26 28.06.2021
Наука впервые столкнулась с процессом гидроразрыва такого масштаба, когда потоки воды проломили толщу ледника, составляющую 1400 метров, и ушли в океан.
Огромное озеро в Антарктиде исчезло менее чем за неделю
© Фото: Geophysical Research Letters
Читайте нас на:

С поверхности шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде исчезло озеро. К такому выводу пришли ученые, проведя анализ спутниковых снимков. Речь идет о резервуаре, в котором летом собиралась талая вода. Согласно выводам ученых, зимой 2019 года потоки воды проломили толщу ледника и ушли в океан. Об этом говорится в научной работе сотрудников из Океанографического института Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего и Института морских и антарктических исследований Университета Тасмании, пишет Science Alert.

Изучив данные спутника НАСА ICESat-2 2020 года, исследователи связали исчезновение озера с процессом гидроразрыва, когда объемы 600-750 миллионов кубометров воды, которые накопились в глубоком водоеме, образовали трещину в леднике под озером и вытекли в океан. Причем все действо заняло всего около недели. В результате вместо резервуара с водой осталась лишь кратероподобная впадина, площадь которой составила порядка одиннадцати квадратных километров. Однако летом 2020 года здесь вновь начала собираться талая вода.

Явление гидроразрыва часто наблюдается на Антарктическом полуострове, в результате этих процессов происходит обрушение небольших шельфовых ледников, однако впервые речь шла о гидроразрыве такого масштаба, поскольку толщина ледника Эймери составляет порядка 1400 метров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:31 В стране и мире
Видео
Взрыв, снесенный кран и затопленный переход: кадры последствий «суперливня» в Москве и области
14:30 ОПК
Видео
Путин заявил, что Россия вскоре поставит на боевое дежурство МБР «Сармат» и ЗРК С-500
12:59 В стране и мире
Глава «Курчатовского института» рассказал, что США собирали биоматериалы россиян
12:39 В стране и мире
Видео
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о добрососедстве и дружбе
08:35 В стране и мире
СМИ назвали дату испытаний американского «меча Армагеддона»
Популярное
СМИ: «Корабль-призрак» с мертвыми людьми на борту обнаружен в Вест-Индии
Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Назван «неочевидный» симптом дефицита витамина D
Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных препаратом «Спутник V»
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.