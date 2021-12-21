На Украине рассказали о новых планах помешать запуску «Северного потока - 2»

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что Украина разработала план дальнейших юридических шагов для противодействия запуску «Северного потока - 2». Витренко также отметил, что в Киеве в противостоянии запуску газопровода прилагают «максимум усилий».

«У нас есть план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску этого российского газопровода», - написал он в своем Facebook-аккаунте.

По мнению главы «Нафтогаза», в частности, благодаря действиям Украины «удалось отстрочить достройку этого трубопровода более чем на год». Витренко отметил, что разработка плана также является результатом совместного сотрудничества Киева с коллегами из США и Европы. Витренко при этом напомнил, что «Нафтогаз» присоединился к процедуре сертификации оператора «Северного потока - 2».

Ранее в Кремле выразили надежду на отсутствие угроз сертификации «Северного потока - 2». Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сертификация и запуск газопровода находится в интересах всех европейских потребителей газа. Кроме того, Госдеп США пытается помешать сенаторам ввести санкции в отношении «Северного потока - 2». Отмечается, что Энтони Блинкен пытается убедить демократов в сенате заблокировать поправку к оборонному бюджету страны на следующий финансовый год, которая подразумевает меры против компаний.