В Кремле выразили надежду на отсутствие угроз сертификации «Северного потока-2», упомянув, что как сертификация, так и запуск проекта в интересах не только России, но и всех европейских потребителей газа.

«Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации у "Северного потока-2" не было. Не стояли чтобы никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отвечал на вопрос, видит ли Россия угрозы для запуска газопровода в контексте того, что Украина включилась в процесс сертификации «Северного потока-2» в Европе.

Ранее, 16 ноября, Германия приостановила процесс сертификации «Северного потока-2».

Также ранее сообщалось о призывах Германии к США не вводить санкции против «Северного потока-2».