Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госдеп США пытается помешать сенаторам ввести санкции в отношении «Северного потока - 2»

Кира Карон
13:32 28.11.2021
Посол России в США Анатолий Антонов назвал диалог через санкции неприемлемым.
Госдеп США пытается помешать сенаторам ввести санкции в отношении «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Госдеп США пытается помешать сенаторам ввести санкции в отношении «Северного потока — 2», чтобы избежать недовольства Германии.

Отмечается, что Этони Блинкен пытается убедить демократов в сенате заблокировать поправку к оборонному бюджету страны на следующий финансовый год, которая подразумевает меры против компаний, связанных с проектом, пишет The Hill.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможное введение американскими властями новых санкций, связанных с трубопроводом «Северный поток - 2», является нарушением международного права.

Он отметил, что все подобные действия, направленные против нефтегазового экспорта РФ, могут рассматриваться лишь как пример недобросовестной конкуренции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:43 В стране и мире
В Роспотребнадзоре опровергли появление омикрон-штамма COVID-19 в России
14:51 В стране и мире
Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в РФ в декабре
14:29 В стране и мире
Приближение войск Британии к границе РФ и НАТО не снимает напряженность
12:37 В стране и мире
В Шереметьево экстренно сел Boeing-777
13:32 В стране и мире
Госдеп США пытается помешать сенаторам ввести санкции в отношении «Северного потока - 2»
Популярное
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.