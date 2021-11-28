В стране и мире Госдеп США пытается помешать сенаторам ввести санкции в отношении «Северного потока - 2» Кира Карон Посол России в США Анатолий Антонов назвал диалог через санкции неприемлемым. © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Госдеп США пытается помешать сенаторам ввести санкции в отношении «Северного потока — 2», чтобы избежать недовольства Германии.



Отмечается, что Этони Блинкен пытается убедить демократов в сенате заблокировать поправку к оборонному бюджету страны на следующий финансовый год, которая подразумевает меры против компаний, связанных с проектом, пишет The Hill.



Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что возможное введение американскими властями новых санкций, связанных с трубопроводом «Северный поток - 2», является нарушением международного права.



Он отметил, что все подобные действия, направленные против нефтегазового экспорта РФ, могут рассматриваться лишь как пример недобросовестной конкуренции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика