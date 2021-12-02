Трамп: влияние США после прихода Байдена к власти упало до исторического минимума

Влияние США на международной арене сократилось до минимума после прихода Джо Байдена на пост президента. Об этом заявил экс-глава страны Дональд Трамп, отвечая на вопрос о роли Соединенных штатов в мире.

«Мне кажется, что Америка сейчас находится в низшей точке за всю свою историю. Не думаю, что мы когда-либо были в подобном положении, нас больше не уважают», - сказал Трамп.

Он также заявил, что обстановка в мире обострилась после ослабления влияния США - ухода Трампа с поста президента, считает политик.

«Над Тайванем не летали (китайские - прим. ред.) самолеты, даже это название не звучало и не упоминалось, когда я был президентом. У нас не было проблем с Россией, и вы даже не упомянули Северную Корею и Ким Чен Ына, с которым я отлично ладил», - пояснил экс-президент в эфире телеканала GB News.

Помимо этого, Трамп раскритиковал зеленую энергетическую политику Байдена. Это происходит из-за того, что «враги США» мешают стране использовать ее газовые и нефтяные ресурсы, добавил политик.

Ранее Трамп уже делал подобные заявления. В сентябре он заявлял, что стране «придет конец» в ближайшие три года, ведь с приходом Байдена Америка «покатилась под откос так, как никогда раньше». В октябре экс-президент отметил, что США стали посмешищем для всего мира и «больше не является великой» после прихода демократов.